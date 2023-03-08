"Лицо россии": Зеленский резко высказался насчет убийства оккупантами героического бойца ВСУ

СБУ уже ищет виновных в военном преступлении

Оккупационная армия не соблюдает никаких законов ведени войны и расстрел украинского военнопленного — очередное тому подтверждение. Этот случай снова показал настоящее лицо россии.

Такое утверждение высказал президент Владимир Зеленский в своем развернутом интервью CNN. По словам украинского лидера, россияне не воюют как солдаты, ведь уважения ни к чему у них нет.

"Это видео демонстрирует отношение россии к военнопленным. У них нет ни законов войны, ни международного права, ни конвенций. Эти люди — они ничего не уважают. Они не воюют как солдаты", — сказал он.

Зеленский также отметил, что война с россией – это битва за свободу, демократию и ценности всех украинцев. В то же время для россиян это привычный терроризм.

"Для них это терроризм — такое отношение. И они выкладывают это видео... Это лицо этой войны. Это лицо российской федерации", — подытожил лидер государства.

Напомним, что с 6 марта в сети активно начали распространять видеозапись, на которой российские оккупанты безжалостно расстреливают украинского военнослужащего. Уже позже стало известно, что это жестоко убили бойца 30-й омбр ВСУ Тимофея Шадуру. С февраля мужчину считали без вести пропавшим после боев под Бахмутом. Это предварительная информация от представителей Генштаба.

"Телеграф" также писал, что СБУ уже начала расследование по факту убийства россиянами украинского военнопленного, в рамках которого ищет виновных в этом военном преступлении.