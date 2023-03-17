Санкции не для всех? Онлайн-казино Pointloto1 работает несмотря на запрет

Само онлайн-казино не соглашается с санкциями

В Украине с прошлой недели действуют санции против ряда букмекерских компаний и лотерей. В настоящее время сайты этих сервисов должны быть заблокированы.

Часть из них можно увидеть на вебстранице КРАИЛ – комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Около них должно быть примечание о решении СНБО по запрету этих компаний. Соответственно на такой сайт перейти не удастся.

Сайт в других казино

Однако это не касается казино "Pointloto1", которое до сих пор успешно работает. В отличие от остальных.

Сайт в "Поинтлото"

Как утверждает "InformNapalm" в своем расследовании, это дочерняя компания российской "1XBet", против которой ввели санкции еще в сентябре прошлого года. "Pointloto1" сначала якобы работала под названием "Melbet". Впрочем, для того, чтобы скрыть свою связь с русским "1XBet" – переименовалась.

Само же казино на своем сайте убеждает в противоположном: "Поинтлото1 — это компания, входящая в группу компаний работающих в сфере отдыха и развлечений, одним из направлений которой является сфера игрового бизнеса. Группа компаний была основана в Европе и принадлежит исключительно гражданам Европейского Союза. Компания была основана украинцем, а впоследствии была приобретена литовцем украинского происхождения".

"Поинтлото" на сайте КРАИЛ

Также у них на сайте обнародовано официальное заявление о санкциях СНБО. В компании называют решение "потрясающим".

"Фактические мотивы, по которым в нашу Компанию было предложено применить санкции, остаются для нас загадкой. Вместе с тем уверяем, что нашей Компанией будет приложено максимально их усилий по их выяснению и опровержению. Наша Компания убеждена в отсутствии оснований для применения указанных санкций", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Украине остановили работу "Айбокс Банк", поскольку он подозревался в отмывании денег игорного бизнеса. Между тем беттинговая компания Favbet подчеркнула, что ее в санкционных списках нет.