Санкції не для всіх? Онлайн-казино Pointloto1 працює попри заборону
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Україна бореться із російським гральним бізнесом, який міцно пустив коріння
В Україні з минулого тижня діють санції проти низки букмекерських компаній і лотерей. Нині сайти цих сервісів мають бути заблоковані.
Частину з них можна побачити на вебсторінці КРАІЛ – комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Біля них має бути примітка про рішення РНБО щодо заборони цих компаній. Відповідно, на такий сайт перейти не вдасться.
Однак це не стосується казино "Pointloto1", яке досі успішно працює. На відміну від решти.
Як стверджує "InformNapalm" у своєму розслідуванні, це дочірня компанія російської "1Xbet", проти якої запровадили санкції ще у вересні торік. "Pointloto1" спершу нібито працювала під назвою "Melbet". Утім для того, аби приховати свій зв’язок з російською "1XBet" – перейменувалася.
Саме ж казино на своєму сайті переконує у протилежному: "Поінтлото1 — це компанія, що входить до групи компаній які працюють в сфері відпочинку та розваг, одним з напрямків якої є сфера ігрового бізнесу. Група компаній була заснована в Європі, та належить виключно громадянам Європейського Союзу. Компанія була заснована українцем, а згодом була придбана литовцем українського походження".
Також у них на сайті оприлюднена офіційна заява щодо санкцій РНБО. В компанії називають рішення "приголомшливим".
"Фактичні мотиви, з яких до нашої Компанії було запропоновано застосувати санкції, залишаються для нас загадкою. Разом з тим запевняємо, що нашою Компанією буде докладено максимальних зусиль для їх з’ясування та спростування. Наша Компанія переконана у відсутності підстав для застосування вказаних санкцій." — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Україні зупинили роботу "Айбокс Банк", оскільки він підозрювався в відмиванні грошей грального бізнесу. Тим часом беттінгова компанія Favbet наголосила, що її у санкційних списках — немає.