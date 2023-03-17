Санкції не для всіх? Онлайн-казино Pointloto1 працює попри заборону

Україна бореться із російським гральним бізнесом, який міцно пустив коріння

В Україні з минулого тижня діють санції проти низки букмекерських компаній і лотерей. Нині сайти цих сервісів мають бути заблоковані.

Частину з них можна побачити на вебсторінці КРАІЛ – комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Біля них має бути примітка про рішення РНБО щодо заборони цих компаній. Відповідно, на такий сайт перейти не вдасться.

Сайт в інших казино

Однак це не стосується казино "Pointloto1", яке досі успішно працює. На відміну від решти.

Сайт в "Поінтлото"

Як стверджує "InformNapalm" у своєму розслідуванні, це дочірня компанія російської "1Xbet", проти якої запровадили санкції ще у вересні торік. "Pointloto1" спершу нібито працювала під назвою "Melbet". Утім для того, аби приховати свій зв’язок з російською "1XBet" – перейменувалася.

Саме ж казино на своєму сайті переконує у протилежному: "Поінтлото1 — це компанія, що входить до групи компаній які працюють в сфері відпочинку та розваг, одним з напрямків якої є сфера ігрового бізнесу. Група компаній була заснована в Європі, та належить виключно громадянам Європейського Союзу. Компанія була заснована українцем, а згодом була придбана литовцем українського походження".

"Поінтлото" на сайті КРАІЛ

Також у них на сайті оприлюднена офіційна заява щодо санкцій РНБО. В компанії називають рішення "приголомшливим".

"Фактичні мотиви, з яких до нашої Компанії було запропоновано застосувати санкції, залишаються для нас загадкою. Разом з тим запевняємо, що нашою Компанією буде докладено максимальних зусиль для їх з’ясування та спростування. Наша Компанія переконана у відсутності підстав для застосування вказаних санкцій." — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Україні зупинили роботу "Айбокс Банк", оскільки він підозрювався в відмиванні грошей грального бізнесу. Тим часом беттінгова компанія Favbet наголосила, що її у санкційних списках — немає.