F-16 для Украины: в Воздушных силах сделали громкое заявление насчет иностранных пилотов

Пока своих пилотов у нашей страны хватает, но когда авиация пополнится новыми истребителями, потребность в них возникнет.

На службу в Вооруженные силы Украины будут принимать граждан других стран, которые могут быть пилотами самолетов, которые Киев так рассчитывает получить от союзников, или работниками инженерно-авиационного состава.

Об этом во время очередного эфира всеукраинского телемарафона "Единых новостей" заявил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, отметив, что с первых дней полномасштабного российского вторжения тысячи иностранцев, готовых стать на службу, обращались в ВСУ.

"Было очень много от людей, связанных с авиацией. Это украинцы, которые работают за границей на разных типах авиационной техники. Все предлагали свою помощь, чтобы встать на защиту Украины. Среди них были и граждане других государств", — пояснил он.

Также Игнат добавил, что у украинской армии несколько легионов, в которых иностранные граждане воюют на уровне с нашими защитниками. Именно ввиду этого служба граждан иностранных государств в украинской авиации вполне реальна.

"Если есть военно-учетная специальность как пилот, инженерно-авиационный состав, то эти люди могут становиться на вполне законных основаниях военнослужащими ВСУ. Гражданин другого государства, но военнослужащий ВСУ. И приобщаться к той или иной специальности", — добавил представитель ВСУ.

Напоследок представитель ПВО ВСУ отметил, что сейчас украинские военные используют советскую технику, поэтому своих пилотов пока хватает. Однако когда Украина все же получит долгожданные F-16, тогда в штате воздушных сил могут появиться и иностранцы, имеющие опыт работы с такой техникой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина предоставила Финляндии запрос на обсуждение вероятной передачи мощных истребителей F/A-18 Hornet.