"Этот дождь надолго": генерал дал прогноз, когда закончится война россии против Украины
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Впереди у Украины еще много борьбы
Российское вторжение в Украину будет продолжаться еще длительное время, однако через год уже можно будет говорить о выходе на "финишную прямую".
Такой прогноз дал в интервью изданию "Факты" генерал и бывший главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко, отвечая на вопрос о том, о чем в Украине будут говорить в следующем году.
По его словам, война сама по себе не закончится и продолжаться будет еще долго.
"Этот дождь надолго". Если только какие-либо политические договоренности не прервут этот процесс войны. К примеру, осенью или зимой для проведения каких-то выборов. Возможно, для смены восприятия нашим политическим руководством сегодняшней ситуации. Не знаю", — сказал он.
Муженко подчеркнул, что война будет продолжаться до тех пор, пока россия не достигнет своих целей или пока ВСУ не разгромят ее на поле боя. А к достижению этих целей Украине надо еще долго идти, бороться и побеждать.
Как сообщалось ранее, Муженко обратил внимание, что россия может ремонтировать и производить значительно больше танков, чем уничтожается ВСУ на поле боя. Это по его словам, свидетельствует о том, что оккупанты ведут подготовку к новому наступлению.