"Не сработала": Зеленский сделал неожиданное признание насчет важного оружия от союзников

Президент не сообщил, какая именно страна предоставила "бракованные" ПВО

Европейские страны продолжают оказывать помощь Украине в ее противостоянии российской агрессии. Однако есть и такие государства, которые предоставляют Киеву некачественное оружие, что в дальнейшем не выполняет своих функций.

Об этом в интервью для Associated Press рассказал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что одна из западных стран недавно поставила Украине новую систему противовоздушной обороны, которая, к сожалению, не сработала. Именно поэтому Киеву пришлось менять ее несколько раз.

О каком государстве шла речь, украинский лидер не рассказал.

В то же время, Зеленский поблагодарил союзников за оказанную военную помощь, однако отметил, что часть обещанного оружия Украина еще не получила.

"У нас есть отличные решения относительно Patriot, но мы пока их не имеем", — пояснил он.

Также президент добавил, что с января наши защитники проходят тренировки в Соединенных Штатах Америки, где учатся управлять системами Patriot. В Украине этих крайне необходимых ПВО пока нет.

"Украине нужны 20 батарей Patriot для защиты от российских ракет, и даже этого может быть недостаточно, поскольку ни одна страна в мире не была атакована таким количеством баллистических ракет", — подытожил лидер страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие системы ПВО успешнее отрабатывают по вражеским российским ракетам, что агрессор выпускает по мирным украинским городам.