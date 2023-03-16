В ВСУ объяснили, какие российские ракеты наша ПВО может сбивать, а какие – нет: список

О всех нюансах рассказали в ВСУ

Украинская противовоздушная оборона эффективно отражает вражеские ракетные атаки, однако существует ряд средств, которые наша ПВО не в состоянии перехватывать, например ракеты X-22, известные по трагедии в Днепре.

О том, какие ракеты рф украинская ПВО может сбивать, а какие – нет, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в комментарии "24 каналу".

Какие российские ракеты может сбивать ПВО Украины

"Калибр" (3М14) — крылатая ракета морского базирования (которой враг атакует с Черного моря);

— крылатая ракета морского базирования (которой враг атакует с Черного моря); Х-101/Х-555/Х-55 — крылатые ракеты воздушного базирования;

— крылатые ракеты воздушного базирования; Р-500 (9М728) — крылатая ракета наземного базирования из состава комплекса "Искандер-К" (аналог "Калибра");

— крылатая ракета наземного базирования из состава комплекса "Искандер-К" (аналог "Калибра"); Х-59 — управляемая авиационная ракета "воздух-земля";

— управляемая авиационная ракета "воздух-земля"; Х-35 — противокорабельная ракета воздушного, морского или берегового базирования.

Какие ракеты пока не может достать украинская противовоздушная оборона

9М723 — баллистическая ракета "Искандер-М";

— баллистическая ракета "Искандер-М"; 9М79М — ракета "Точки-У";

— ракета "Точки-У"; реактивные снаряды РСЗО; ("Мы не сбиваем баллистические ракеты. В частности, "Искандер-М" — это баллистические ракеты 9М723, которые противник много применял в начале войны. Фактически весь свой стратегический запас "Искандер-М" россияне потратили в начале войны, поэтому впоследствии начали применять устаревшие комплексы "Точка-У". По Краматорскому вокзалу, например. Также, к сожалению, нет возможности перехватывать ракеты РСЗО, такие как "Смерч". Все эти ракеты летят быстро — по баллистической траектории и фактически падают на цель с огромной скоростью. Чтобы сбить то, что уже падает, нужны специальные зенитные ракетные системы. К баллистике мы также относим и зенитные управляемые ракеты С-300, которые оккупанты применяют по наземным целям в прифронтовой зоне на расстоянии до 150 километров".)

("Мы не сбиваем баллистические ракеты. В частности, "Искандер-М" — это баллистические ракеты 9М723, которые противник много применял в начале войны. Фактически весь свой стратегический запас "Искандер-М" россияне потратили в начале войны, поэтому впоследствии начали применять устаревшие комплексы "Точка-У". По Краматорскому вокзалу, например. Также, к сожалению, нет возможности перехватывать ракеты РСЗО, такие как "Смерч". Все эти ракеты летят быстро — по баллистической траектории и фактически падают на цель с огромной скоростью. Чтобы сбить то, что уже падает, нужны специальные зенитные ракетные системы. К баллистике мы также относим и зенитные управляемые ракеты С-300, которые оккупанты применяют по наземным целям в прифронтовой зоне на расстоянии до 150 километров".) Х-22 — сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности; ("Ракета Х-22 хоть и классифицируется как крылатая, но ее скорость 4-5 тысяч километров в час. Ее запускают с очень большой высоты, и при заходе на цель она фактически пикирует, как баллистика. Эта ракета имеет смертоносную боевую часть весом 950 килограммов. Именно она снесла дом в Днепре и ТРЦ в Кременчуге".)

— сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности; ("Ракета Х-22 хоть и классифицируется как крылатая, но ее скорость 4-5 тысяч километров в час. Ее запускают с очень большой высоты, и при заходе на цель она фактически пикирует, как баллистика. Эта ракета имеет смертоносную боевую часть весом 950 килограммов. Именно она снесла дом в Днепре и ТРЦ в Кременчуге".) Р-800 — крылатая ракета берегового базирования "Оникс"; ("Аналогичная Х-22 сложилась ситуация по сверхзвуковым противокорабельным крылатым ракетам берегового базирования Р-800 "Оникс", которые часто запускают по Одесской области".)

— крылатая ракета берегового базирования "Оникс"; ("Аналогичная Х-22 сложилась ситуация по сверхзвуковым противокорабельным крылатым ракетам берегового базирования Р-800 "Оникс", которые часто запускают по Одесской области".) Х-47 — гиперзвуковая аэробаллистическая ракета "Кинжал"; ("Самая новая угроза — гиперзвуковая аэробаллистическая ракета Х-47 "Кинжал", применяемая с самолетов МиГ-31К. Сложность ее поражения условно в несколько раз выше, чем той же Х-22, из-за значительно более высокой скорости полета, еще меньшего времени на реагирование техники и человека. До недавнего времени их применение имело разовый характер, но недавний залп из 6 ракет подтверждает действительную опасность этого оружия и критическую потребность в современной ПВО".)

— гиперзвуковая аэробаллистическая ракета "Кинжал"; ("Самая новая угроза — гиперзвуковая аэробаллистическая ракета Х-47 "Кинжал", применяемая с самолетов МиГ-31К. Сложность ее поражения условно в несколько раз выше, чем той же Х-22, из-за значительно более высокой скорости полета, еще меньшего времени на реагирование техники и человека. До недавнего времени их применение имело разовый характер, но недавний залп из 6 ракет подтверждает действительную опасность этого оружия и критическую потребность в современной ПВО".) Х-31П — авиационная противорадиолокационная ракета. ("Также не сбиваются "узкопрофильные" авиационные противорадиолокационные ракеты Х-31П и подобные ракеты "воздух-земля" меньшей дальности — так сказать, низшего, тактического звена. Но они в основном несут угрозу только вблизи линии боевого соприкосновения".)

Напомним, ранее мы писали, что Норвегия поможет Украине закрыть небо, направив дополнительные средства от российских ракет.

Также мы сообщали, что в ВСУ оценили работу украинской ПВО.