Весеннее наступление ВСУ опасно считать решающим, — Кулеба объяснил, почему

Украина должна всеми силами противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения

Украина готовится к предстоящему контрнаступлению ВСУ, чтобы вытеснить оккупантов с юга страны. Однако союзники не должны рассматривать его как решающий момент в полномасштабной войне, потому как это может сказаться на дальнейшей позиции Запада.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью Financial Times.

По его словам, нарратив о решающем моменте опасен для Украины, так как в случае неудачи, это лишь усилит западных чиновников, которые хотят подтолкнуть Киев к компромиссу с москвой.

"Мы должны всеми средствами противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения войны", — подчеркнул Кулеба.

Также глава МИД добавил, что для Киева нет альтернативы полному восстановлению территориальной целостности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр обороны Алексей Резников назвал возможные сроки начала контрнаступления украинских военных этой весной и рассказал, от чего это будет зависеть. По его словам, уже в этом году на фронте произойдут позитивные для нашей страны изменения.