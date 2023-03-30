Заходить придется с тыла: западные СМИ назвали лучшее направление для наступления ВСУ

Пойти в лобовую атаку на этом направлении ВСУ не смогут

Этой весной Украина хочет освободить от российских захватчиков больше своих территорий. Планируемое контрнаступление ВСУ есть смысл начинать с запорожского направления, потому как захватчикам необходимо перекрыть сообщения через Крымский мост.

Не исключены наступления на луганском направлении или попытки добиться локальных успехов на отдельных участках фронта. Об этом говорится в материале немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

На сегодняшний день военные рф уже изрядно окопались возле временно оккупированного Мелитополя Запорожской области. Потому наши защитники будут вынуждены идти не в лобовую атаку, а заходить с тыла врага. В свою очередь освобождение этого города даст возможность перекрыть сухопутный коридор между захватчиками и Крымом.

Отмечается, что украинские военные могут пойти и в Крым, однако это более тяжелый процесс и для него ВСУ необходимо получить в разы больше оружия и боеприпасов.

В то же время на начало новой фазы войны также влияют и погодные условия. Украинские воины, вероятно, ждут, пока подсохнет почва, чтобы этот фактор не смог стать преградой для их действий против оккупантов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Пентагоне сделали прогноз насчет сроков начала контрнаступления ВСУ. Он отметил, что российские захватчики уже истощили свои запасы бронетехники до такой степени, что никто и никогда не мог себе такого представить.