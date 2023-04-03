Гуманитарку доставляют бронетехникой: как живут мирные жители на Бахмутском направлении (фоторепортаж)

В прифронтовых городах остаются мирные жители

Российское вторжение принесло разруху на украинскую землю, в местах возле линии фронта часто можно увидеть остовы сгоревших автомобилей и поврежденные здания.

Как сообщила замминистра обороны Анна Маляр, противник фокусирует основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, однако самой сложной ситуация остается у Бахмута.

"Враг пытается взять под полный контроль город Бахмут и продолжает его интенсивно штурмовать, бросая в бой свои профессиональные подразделения", — сообщила она.

Несмотря на постоянные обстрелы, в прифронтовых городах все еще остаются мирные жители, которым гуманитарную помощь иногда приходится привозить с помощью военной техники.

В Донецкой области неподалеку от Бахмута побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который показал, как происходит доставка необходимых вещей местным жителям.

На пути также можно встретить много разрушенных зданий, однако некоторые из них кое-как пытаются ремонтировать.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как сообщалось ранее, в МККК ранее заявляли, что Бахмуте и окрестностях остаются около 10 тысяч человек. Они проводят свои дни в бомбоубежищах и доведены до "предела существования".