Иностранный легион готов открыть дверь: Резников рассказал, в каких специалистах нуждается Украина в войне с рф
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Украина ищет пилотов и специалистов по обслуживанию западной техники
После начала российского вторжения многие страны мира решили помочь Украине с вооружением, что привело к появлению на вооружении ВСУ огромной номенклатуры разнообразной боевой техники, которую надо обслуживать и ремонтировать. Впрочем, помочь с этим могут иностранные специалисты.
Об этом рассказал глава Министерства обороны Украины Алексей Резников во время совместного брифинга со своим датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном.
Глава Минобороны отметил, что если у специалистов есть желание и навыки по обслуживанию западной техники, а также если они имеют соответствующие разрешения и доступ к документам, то они могут приехать работать в Украину.
Он также добавил, что это же касается и пилотов самолетов западного образца.
"Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16 и готовы принять участие (в войне), иностранный легион готов открыть дверь", — отметил Резников.
Как сообщалось ранее, спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат ранее сообщил, что иностранные пилоты уже присылали заявки на вступление в ВСУ.