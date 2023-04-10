Иностранный легион готов открыть дверь: Резников рассказал, в каких специалистах нуждается Украина в войне с рф

Украина ищет пилотов и специалистов по обслуживанию западной техники

После начала российского вторжения многие страны мира решили помочь Украине с вооружением, что привело к появлению на вооружении ВСУ огромной номенклатуры разнообразной боевой техники, которую надо обслуживать и ремонтировать. Впрочем, помочь с этим могут иностранные специалисты.

Об этом рассказал глава Министерства обороны Украины Алексей Резников во время совместного брифинга со своим датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном.

Глава Минобороны отметил, что если у специалистов есть желание и навыки по обслуживанию западной техники, а также если они имеют соответствующие разрешения и доступ к документам, то они могут приехать работать в Украину.

Он также добавил, что это же касается и пилотов самолетов западного образца.

"Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16 и готовы принять участие (в войне), иностранный легион готов открыть дверь", — отметил Резников.

Как сообщалось ранее, спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат ранее сообщил, что иностранные пилоты уже присылали заявки на вступление в ВСУ.