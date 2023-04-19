Элитных подразделений практически не осталось: генерал рассказал о потерях оккупантов в Украине

Несмотря на потери, у россиян еще есть силы для наступательных действий

У россиян практически не осталось элитных армейских подразделений, которые они могут использовать в войне против Украины.

Как рассказал в эфире "Эспресо" генерал Николай Маломуж, профессиональные части российской армии во время боев были уничтожены на 70-80%.

"Сегодня мы можем говорить о том, что мы очень ослабили основные профессиональные силы и средства армии рф. Я не могу сказать, что уничтожили, но ослабили точно", — сказал он.

По его словам, ВСУ ежедневно уничтожают от 500 до 1100 оккупантов, то есть за последние два месяца было уничтожено около 6 армейских бригад.

Что касается элитных подразделений, то Маломуж говорит, что на сегодняшний день их практически не осталось, однако у оккупантов еще имеются силы и средства для проведения наступательных действий.

"Противника никогда не нужно недооценивать. У россиян еще есть силы и средства", — отметил генерал.

Он добавил, что в Украине учитывают не только приоритетные для оккупантов направления и делают все, чтобы освободить всю территорию нашей страны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Госдеп США оценил вероятность успеха контрнаступления ВСУ. Один из чиновников заявил, что Украина все еще может удивить.