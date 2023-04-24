"У Украины никогда не будет достаточно людей": генерал сделал громкое заявление о ВСУ

Сергей Мельник указал на важную проблему

У Украины никогда не будет достаточного количества военной техники и людей. Многие профессиональные военные погибли или получили серьезные ранения на поле боя, а ряды ВСУ могут пополнять люди без должного опыта, которых необходимо обучать.

Об этом командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник сказал в интервью испанской газете El Pais.

"Профессиональные военные уже истощены, ранены или восстанавливаются. Поэтому мы приглашаем людей без военного опыта и обучаем их. Мужчин всегда не хватает", — подчеркнул Мельник.

По его словам, украинским войскам необходимо больше людей, а также большое количество боеприпасов, танков и артиллерии, чтобы как можно скорее выгнать российских оккупантов с нашей земли. Он добавил, что во время контрнаступления ВСУ "русских ждет ад".

Кроме того, в случае обнаружения угрозы Украина наносит удары по территории россии максимум на 3,5 километра от границы. При этом не используется оружие, которое нашей стране передали партнеры.

"Мы не атакуем в районах, где проживает мирное население. Если мы обнаружим угрозу со стороны россии, которая находится в 3,5 километрах от нашей границы, мы ее уничтожим. Но мы не используем оружие наших международных партнеров", — сказал журналистам Мельник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказался насчет контрнаступления ВСУ и рассказал, чего не хватает украинским военным. Также по его словам, само контрнаступление может начаться не весной, как планировалось ранее. Но несмотря на это, по мнению Шмыгаля, Украина сумеет освободить все захваченные оккупантами территории нашей страны.