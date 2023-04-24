Россияне могут начать новое наступление в Украине, опасаются в США: подробности

США хотят предоставить Украине необходимые возможности для отражения российских атак

Улучшение погодных условий делает поля боев в Украине более подходящими для передвижения боевой техники, поэтому россияне могут начать наступление сразу на ряде участков.

Такое мнение озвучил координатор по стратегической коммуникации Совета нацбезопасности США Джон Кирби в интервью Голосу Америки.

"Мы знаем, что весной, когда погода улучшится, а она уже начинает улучшаться, можно ожидать, что россияне захотят пойти в наступление на некоторых участках. И мы не знаем точно, где и как они это сделают, но мы хотим быть уверенными, что украинцы способны лучше защищаться", — сказал Кирби.

При этом он добавил, что США развивают предоставляемые Украине возможности, чтобы ВСУ могли предпринять контрнаступательные действия в случае необходимости.

Кроме того Кирби добавил, что Украина нуждается во многих вещах, включая бронетехнику, артиллерию, ПВО и материально-техническое обеспечение.

Как сообщалось ранее, в Западных СМИ появилась информация, что в США начали опасаться ситуации, в которой контрнаступление Украины окажется неудачным или принесет слишком скромные результаты.