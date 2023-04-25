Есть значительные результаты: в ВСУ рассказали об успехах на левобережной Херсонщине

ВСУ нуждаются в тишине, чтобы достичь успехов на Херсонщине

ВСУ продолжают зачистку полосы в Херсонской области на левом берегу Днепра и имеют позитивные результаты, однако для того, чтобы добиться большего им необходима информационная тишина.

Об этом рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире единого марафона украинских новостей.

По ее словам, за последние трое суток ВСУ достигли значительных результатов на этом направлении и уничтожили от 13 до 22 единиц боевой техники.

"Нам удается попадать и уничтожать артиллерийские установки, танки, автобронетехнику, средства противовоздушной обороны противника. То есть наша работа по зачистке той самой полосы, передовой полосы левого берега, весьма мощная. Но работаем мы пока только в контрбатарейном режиме", — сказала Гуменюк.

При этом она добавила, что ВСУ обязательно сделают хорошие новости, если украинцы продолжат в них верить и дадут поработать в тишине.

Как сообщалось ранее, западные аналитики сообщили 21 апреля, что бойцы ВСУ могли высадиться на левом берегу Днепра. После этого Гуменюк сообщила, что пересечение столь широкой реки, как Днепр является сложной задачей и призвала сохранять молчание, чтобы сохранить жизни украинским бойцам.