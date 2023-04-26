ВСУ будут бить по трем точкам: генерал озвучил интересный прогноз по освобождению Крыма

В Крыму очень опасаются наступательных операций Украины

В ходе освобождения оккупированного Крыма украинским военным нужно будет сосредоточиться на трех точках: Перекопском перешейке, Крымском мосту и базе Черноморского флота.

Российские оккупанты называют Крым непреступной крепостью, но на деле он является для них ловушкой. И она захлопнется, как только будет уничтожен Крымский мост. Об этом изданию OBOZREVATEL рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

"Тогда с помощью дальнобойной артиллерии и дронов украинские Силы обороны смогут наносить удары по Черноморскому флоту, по ракетоносцам, по подводным лодкам и так далее, в результате чего он станет небоеспособным. Как я понимаю, это будет нашей стратегией. Думаю, такая кампания, при всех оптимистических сценариях, может проводиться в середине или в конце лета – с учетом подготовки, проведения операции, захода в Крым и его полного освобождения", — сказал он.

Украинская армия должна будет сосредоточиться на Перекопском перешейке, Крымском мосту и базе Черноморского флота. По словам Маломужа, оборонительные сооружения, которые оккупанты построили на полуострове, не решающие. Тем более в тех местах, где можно высадить морской десант.

"Кроме трех направлений, которые я назвал, очень эффективным будет продвижение по территории Крыма с использованием бронетехники и других средств. Я знаю оперативную ситуацию в Крыму, и там очень опасаются наступательных операций Украины", — подчеркнул Маломуж.

Большое наступление и перекрытие моста вызовет в Крыму большую панику и тогда оккупанты будут больше думать о спасении, нежели об обороне, так как поддержка со стороны рф будет уже незначительной.

"Потому что большая часть российских войск будет задействована на юго-восточном направлении – Запорожская область, Херсон, Мариуполь. Все будет гореть под ногами. Речь идет о громадных территориях – и на подступах к Крыму, и сам Крым, на что необходимы огромные ресурсы", — считает генерал.

Учитывая такую обстановку, украинская армия быстро сможет решить задачу деоккупации полуострова. Однако на это все равно уйдут месяцы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов рассказал, какой будет реакция оккупантов на освобождение Крыма.