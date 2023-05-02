Придется пропускать: на Западе сделали тревожное заявление об украинской ПВО

Майкл Кларк считает, что украинские военные крайне обеспокоены такой ситуацией

Силам противовоздушной обороны Украины, возможно, придется начать пропускать вражеские снаряды, которые рф запускает по нашим городам. Это связано с дефицитом ракет ПВО на фоне подготовки к анонсированному весеннему контрнаступлению ВСУ.

Об этом сказал британский профессор, военный обозреватель и аналитик по безопасности и обороне Майкл Кларк после очередного массированного удара россии по украинским городам, пишет Sky News.

По его мнению, Украине придется сдержаннее использовать свои запасы и начать пропускать вражеские ракеты, и это в свою очередь вызывает большую тревожность у украинских военных.

Также Кларк подчеркнул, что одна батарея американских Patriot (шесть ракет и одна машина для их запуска) обходится в 1 млрд долларов. В связи с этим украинские защитники вряд ли захотят тратить их на российские дешевые дроны или ракеты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку по украинским городам 28 апреля. Тогда прилеты были зафиксированы в Умани, Николаеве, Днепре, а также на Киевщине. В Умани захватчики произошло прямо попадание вражеской ракеты в жилой многоэтажный дом. В результате погибли 23 человека, в том числе и пятеро детей.