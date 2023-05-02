Освобождение Крыма: Резников сделал громкое заявление

Глава оборонного ведомства дал положительный прогноз по деоккупации Крыма

В вопросе дальнейшей деоккупации Крыма Украина не рассматривает исключительно военное контрнаступление. Есть высокая вероятность того, что аннексированный полуостров освободят без боя.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью The Atlantic, отметив, что Киев уже рассматривает различные сценарии военно-политического освобождения Крымского полуострова.

По его словам, сейчас основная задача, которой занимаются оккупанты — это превращение Крыма в крепость.

"После того, как россия перекроет в Крыму все дороги, железные дороги и водные пути, многие российские жители полуострова, особенно недавние иммигранты, сами убедятся, что им было бы лучше жить в другом месте", — отметил Резников.

Кроме того, глава украинского оборонного ведомства добавил, что многие оккупанты уже успели сбежать из Крыма после "хлопка" на Керченском мосту и других взрывов на территории полуострова.

"Крым мы возьмем без боя", — подчеркнул напоследок министр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что генерал армии Николай Маломуж прокомментировал дальнейшее освобождение Крыма и назвал три важные точки, по которым будут бить ВСУ.