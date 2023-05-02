Освобождение Крыма: Резников сделал громкое заявление
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Глава оборонного ведомства дал положительный прогноз по деоккупации Крыма
В вопросе дальнейшей деоккупации Крыма Украина не рассматривает исключительно военное контрнаступление. Есть высокая вероятность того, что аннексированный полуостров освободят без боя.
Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью The Atlantic, отметив, что Киев уже рассматривает различные сценарии военно-политического освобождения Крымского полуострова.
По его словам, сейчас основная задача, которой занимаются оккупанты — это превращение Крыма в крепость.
"После того, как россия перекроет в Крыму все дороги, железные дороги и водные пути, многие российские жители полуострова, особенно недавние иммигранты, сами убедятся, что им было бы лучше жить в другом месте", — отметил Резников.
Кроме того, глава украинского оборонного ведомства добавил, что многие оккупанты уже успели сбежать из Крыма после "хлопка" на Керченском мосту и других взрывов на территории полуострова.
"Крым мы возьмем без боя", — подчеркнул напоследок министр.
Ранее "Телеграф" сообщал, что генерал армии Николай Маломуж прокомментировал дальнейшее освобождение Крыма и назвал три важные точки, по которым будут бить ВСУ.