Третий за день удар россиян по Херсонщине: погибли работники облэнерго (обновлено)

Один из работников облэнерго умер в карете скорой помощи

После утреннего обстрела Херсона российские оккупанты атаковали село Степановка под областным центром. На данный момент уже есть информация о погибших.

Об этом сегодня, 3 мая, в эфире телемарафона сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, враг ударил по селу из реактивных систем залпового огня. В результате вражеских обстрелов на месте происшествия погибли двое работников облэнерго, еще один — скончался в карете скорой помощи. Они выполняли аварийно-восстановительные работы вблизи села Степановка.

Степановка на карте

"В обед российская армия атаковала Степановку, погибли три человека: двое на месте обстрела, один в карете "скорой". Погибшие — работники облэнерго, которые выполняли восстановительные работы", — отметил он.

По информации в Telegram-канале Херсонской ОВА, захватчики также нанесли удары по Михайловке, Гавриловке, Тягинке, Токаревке и Ивановке. Отмечается, что в результате атаки в Токаревке во дворе своего дома погиб 47-летний мужчина, а в Ивановке был ранен 61-летний местный житель.

Также было сообщено, что после окончания эфира стало известно о новых обстрелах.

"Враг ударил по железнодорожному вокзалу Херсона. Предварительно один человек погиб, еще трое гражданских — ранены. Также повреждена карета скорой – медики не пострадали. На месте работают спасательные службы", — говорится в сообщении.

Обновлено. В 14:44 Александр Прокудин опубликовал следующее сообщение в своем Telegram-канале:

"Россияне продолжают бить по Херсону, оставайтесь в безопасных местах. Уже известно о новых раненых и погибших. Когда в городе станет спокойнее, сообщу отдельно!".

В то же время глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что по предварительной информации, в результате вражеского обстрела Херсона оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре. На данный момент известно об одном пострадавшем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 3 мая российские оккупанты атаковали украинские города дронами. Взрывы были слышны в Днепре и Запорожье.