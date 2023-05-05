"Теперь услышим каждого": ГУР получило важную технику, а Буданов обратился к россиянам

Новая техника поможет нашим защитникам обнаруживать врага и получать о нем еще больше информации

Главное управление разведки Украины получило от фонда "Вернись живым" мобильную станцию разведки. Общая ее стоимость составляет более 1 млн долларов.

Проект по соображениям безопасности держали в тайне около года. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Фонда.

"Фонд "Вернись живым" реализовал очередной секретный проект для ГУР МО, общей стоимостью более 41 000 000 гривен. Эти средства мы вложили в оборудование мобильной станции разведки — уникального технического комплекса, который поможет спецназам быстро обнаруживать врага и получать о нем еще больше информации", — говорится в сообщении.

В связи с получением новой и важной для украинских защитников техники, начальник ГУР МО Кирилл Буданов сделал важное заявление.

"Теперь мы услышим каждого, и каждый получит то, чего заслуживает", — сказал он.

Отмечается, что оборудование было приобретено из общих счетов Фонда.

"Просто вдумайтесь: более $1 000 000, разовый платеж, секретная закупка и только один из десятков тысяч результатов нашей совместной работы", — написали в Фонде.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина получила от партнеров современную систему противовоздушной обороны Skynex. Благодаря ей украинские военные могут защищать нашу страну от атак российских дронов.