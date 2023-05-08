россия бьет по Украине ракетами и дронами: почему обстрелы участились, объяснили в разведке

Враг делает все возможное, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ

Основной целью россии, которая в последние дни усилила ракетные и дроновые обстрелы мирных городов Украины, является усложнение или полный срыв наступательных действий украинской армии. В настоящее время целями противника стали логистика, пути снабжения, боевая техника, а также живая сила ВСУ.

Об этом в своем новом интервью "РБК-Украина" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя последние атаки со стороны страны-агрессора. По его словам, по состоянию на сегодняшний день ракетный потенциал россии, особенно среди высокоточного вооружения, в значительной степени израсходован и быстро обновлять его они не способны.

Также Юсов отметил, что из-за того, что агрессор имеет устаревшие данные и нехватку разведывательных данных, однако запасов несовременного и не высокоточного вооружения еще достаточный, россия наносит удары именно по гражданским объектам. В результате страдают не военные, а мирные украинцы.

"Это, в принципе, является свидетельством террористических актов, которые продолжает так называемая российская федерация и режим путина (президент рф — ред.), и показывает геноцидный характер войны, которую ведет рф против Украины", — отметил он.

Кроме того, представитель ГУР МОУ добавил, что обстрелы жилых домов в разных ситуациях могут свидетельствовать о разном, однако и целенаправленном терроре. По его словам, у украинских разведчиков есть ряд доказанных фактов, когда россия намеренно избивала именно по гражданским объектам, четко осознавая последствия и вероятные потери среди мирных граждан.

"Есть доказанные факты, когда умышленно избивали именно по гражданским объектам, понимая, что там будут потери среди гражданского населения. Последний удар по Умани – именно из этой серии", — подчеркнул Юсов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известно об одном из последних массированных обстрелов Украины со стороны российской федерации: чем бил враг по мирным городам и есть ли попадание.