Украинские военные провели ряд контратак: свежие карты боев в Украине

Враг не прекращает обстрелов

Финансист вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что несмотря на обещание предоставить снаряды, минобороны РФ не предоставило боеприпасы, а лишь часть. Пригожин не может самовольно выйти из Бахмута, считают аналитики. Также ситуация указывает на то, что у пригожин нет столь больших рычагов влияния в российском МО, как он себе представлял.

Как говорится в отчете Института изучения войны, он обвиняет другие военные формирования росармии и пытается выставить вагнеровцев единственной движущей силой наступления. Относительно ситуации в Бахмуте ситуация 9 мая могла измениться.

По данным Генштаба ВСУ, враг наступал на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Оккупанты совершили 46 атак.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

На Купянском направлении оккупанты наступали вблизи Масютовки (12 км северо-восточнее Купянска) и Стельмаховки (15 км северо-западнее Сватового), надеясь улучшить тактическое положение. На Лиманском направлении вели наземные атаки в районе Белогоровки (10 км к югу от Кременной).

Карта боевых действий в Луганской области

В Бахмуте продолжаются ожесточенные бои. Накануне враг мог продвинуться по западной части города. Российские источники заявляют о перекидывании под Бахмут батальона "Невский" и попытках вагнеровцев прорваться к Хромовому. Однако позже 9 мая стало известно, что оккупантов могли вытеснить. DeepState сообщает, что есть видео, подтверждающее украинские успехи. "Один из командиров 3 ОШБр заявил, что враг выбит на участке шириной в 3 км и глубиной в 2.6 км. При данных условиях, россияне должны быть полностью выбиты из лесов урочища Ступки", — отмечено в отчете. Генштаб сообщает о наступлении врага в направлении населенных пунктов Ивановское и Ступочки.

Карта боев в Бахмуте

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Аналитики ISW отметили, что украинские силы могли достичь незначительных достижений юго-западнее Авдеевки к северу от Водяного. Также украинские войска могли провести ограниченную контратаку на западе Донецкой области вблизи Новодонецка.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Российские войска продолжают обстреливать украинские позиции к западу от Гуляйполя и Херсонской области. Под огнем также острова в дельте Днепра.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что информацию о потерях россиян в Бахмуте подтвердили в украинской штурмовой бригаде. Они отметили, что ликвидировали их в юго-западной части города в течение двух дней.