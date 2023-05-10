Несмотря на колоссальные потери: военный рассказал о новой тактике врага в Бахмуте

Военный рассказал, какая сейчас ситуация в Бахмуте

россия отправила на Бахмут слишком много живой силы, в том числе из резервов. Эти войска оккупанты могли использовать на других направлениях, но завоевание города для них стало принципиальной позицией.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил украинский военный Георгий из разведгруппы "Дикое поле" в составе батальона "Волки Да Винчи".

По словам военного, пока нельзя сказать о победе ВСУ на данном направлении, но истощить врага у украинских военных точно получилось.

"Относительно Бахмута – это логистический центр схождения двух дорог: одна дорога идет на Константиновку, другая на Славянск. Он географически расположен в зоне, где есть спуски и подъемы. Сейчас там идет пехотная война.

Я следил за всей бахмутской операцией. И тактика у врага была разная. Сначала они делали основную ставку на то, чтобы быстро войти в город, но не получилось. Уровень обученности пехоты "Вагнера" был недостаточным, чтобы закрепиться в городе. Потому их несколько раз выбивали на окраине. Затем они начали работать профессиональнее – с применением артиллерии и самолетов. Но это тоже не сработало", — рассказал Георгий.

Боец ВСУ добавил, что позже враг действовал по другой тактике — он начал "резать" фланги, пытаясь атаковать через Соледар и Клещеевку.

"Сейчас тактика стандартная: "мясные волны "вагнеровцев", но прикрытые артиллерией и дронами. В самом же Бахмуте тактика врага – штурмовая. Штурмы "Вагнера" проходят дом за домом. Они идут по 7-10 человек, агрессивно рвутся вперед и зачищают, забрасывая кварталы, где есть наши войска, артой. Уничтожают дома, которые могут служить крепостью, с помощью самолетов, которые уже давно сбрасывают управляемые бомбы", — сказал он.

Георгий отметил, что украинским военным удалось вернуть контроль над дорогой над Хромово, которую прозвали "трассой жизни".

В то же время бывший командир полка Нацгвардии "Азов" Андрей Билецкий сообщил, что его 3-я отдельная штурмовая бригада разгромила подразделения 72-й бригады рф в Бахмуте.

"Фактически полностью уничтожены 6-я и 8-я роты данной бригады. Разбита бригадная разведка, уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное число пленных", – сказал он.

По его информации, ВСУ вели наступательные действия в полосе шириной 3 км и глубиной 2,6 км.

"Вся данная территория полностью освобождена от российских оккупационных войск", – завершил он.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как изменилась ситуация на фронте за сутки, 9 мая.