Наев сообщил о создании новых мобильных групп ПВО: что они будут делать

Украинские защитники получили новую партию авто которые оснащены крупнокалиберными пулеметами и переносными ЗРК

В Украине создают новые мобильные группы противовоздушной обороны, которые будут защищать от атак со стороны российских оккупантов небо над столицей с севером нашей страны.

Об этом сегодня, 10 мая, сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев на своей странице в Facebook.

Для усиления системы ПВО защитникам передали партию автомобилей, которые оснащены крупнокалиберными пулеметами и переносными зенитно-ракетными комплексами.

"С таким огромным количеством авиационных и ракетных ударов мир еще не сталкивался. Но мы пытаемся найти самые действенные методы противодействия воздушным опасностям. Стараемся сделать невозможным поражение войск и максимально обеспечить защиту наших соотечественников и объектов критической инфраструктуры", — сказал Наев.

Сегодня командующий передал очередную партию внедорожников украинским воинам для создания мобильных огневых групп ПВО.

"Эти группы будут защищать небо на подступах к Киеву, а также воздушное пространство над другими населенными пунктами севера и северо-запада Украины", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае ГУР МО получило от фонда "Вернись живым" мобильную станцию разведки, после чего Кирилл Буданов сделал важное заявление для россиян.