Враг мог продвинуться под Авдеевкой: актуальные карты боев в Украине

В Бахмуте и Марьинке продолжаются самые ожесточенные бои

Украинские военные провели успешные ограниченные контратаки в районе Бахмута — севернее Хромового и северо-западнее Белой Горы (14 км юго-западнее Бахмута). В Бахмуте продолжают действовать вагнеровцы, несмотря на предыдущие угрозы финансиста ПИК Евгения Пригожина, что "Вагнер" отойдет из этого района.

Аналитики Института изучения войны в отчете отмечают, что проблемы с боеспособностью россии, обостренные продолжением изнурительных нападений в районе Бахмута, вероятно, значительно ограничивают способность российских сил в этом районе защищаться от локальных украинских контратак. Враг продолжает наносить удары на востоке и на юге.

По данным Генштаба ВСУ, войска рф наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Отражены 39 вражеских атак. Самые активные бои в Бахмуте и Марьинке.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

На Лиманском направлении продолжаются бои в районе Серебрянского лесничества (10 км южнее Кременной) Под огнем врага оказались десятки населенных пунктов.

Карта боевых действий в Луганской области

В Бахмуте идет оборона города. Вагнеровцы продолжают наступление. Оккупанты атакуют здесь чаще всего — в день накануне фиксировали 28 боевых столкновений. Украинские военные провели ряд успешных контратак.

Карта боев в Бахмуте

На Авдеевском и Марьинском направлении оккупанты наступали на Авдеевку и Марьинку. Появились кадры геолокации, которые могут подтвердить предварительные заявления рф о захвате Каменки северо-восточнее Авдеевки. Россияне заявляют, что и сейчас есть продвижение, отмечают в DeepState. На Шахтерском направлении под наземным ударом врага оказались позиции в районе Новомихайловки.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

В Запорожской области Силы обороны наносят точечное поражение артиллерией по местам хранения врагом боекомплекта, сообщает DeepState. Российские военные также атакуют артиллерией и авиацией по украинским позициям в Херсонской и Запорожской областях.

Линия фронта в Херсонской области

Линия фронта в Запорожской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ВСУ рассказали детали о контратаках под Бахмутом. Враг кое-где отодвинут на 2 километра.