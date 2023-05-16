"Калибры" над Украиной и взрывы в Николаеве: россия вновь атаковала Украину

Тревога объявлена на больше части Украины

В ночь на 17 мая оккупанты вновь обстреляли территорию Украины с использованием ракет и ударных беспилотников. Сообщается, что взрывы слышали в Николаеве.

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким известно о двух прилетах. Первый взрыв прозвучал на открытой местности, а потому обошлось без пострадавших.

Относительно второго, он сообщил, что есть пострадавшая женщина, которая обратилась за помощью к врачам с осколочным ранением.

Тем временем, мониторинговые группы сообщают, что по Украине было запущено еще по меньшей мере две ракеты "Калибр", которые следуют в западные области на сверхнизких высотах, что усложняет их обнаружение.

В свою очередь в МВД в очередной раз напомнили украинцам о том, что сигналы воздушной тревоги игнорировать не стоит, а снимать работу ПВО запрещено.

Как сообщалось ранее, в ночь на 16 мая оккупанты нанесли масштабный ракетный удар по Киеву. Хоть ни одна из ракет не достигла своих целей, однако обломки все же повредили нежилое здание и привели к ранению по меньшей мере трех человек.