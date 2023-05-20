Подольский Афон. В Винницкой области есть монастырь в скалах

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

В Винницкой области высоко в меловой скале на Днестром расположен один из древнейших православных монастырей Украины. Это Лядовский Усекновенский скальный мужской монастырь. Расположение особенно еще и потому, что на другом берегу Днестра — уже Молдова.

По легенде, его основал в 1013 году преподобный Антоний Печерский, который основал и Киево-Печерскую лавру, возвращаясь из Афона. Тогда именно по Днестру проходил один из самых безопасных торговых путей в Скандинавские страны, Галицкие княжества и Византийскую империю. Антоний высек в меловом крутом склоне левого берега Днестра келью, сохранившуюся неизменной по сей день, и считается одной из главных святынь монастыря.

Фото: @_ksu_erm, Instagram

В советское время монастырь начал приходить в упадок, в 30-х годах большевики ограбили святое место. Часть книг и икон передали церкви села Слобода-Ярышевская, а часть книг и уникальные иконы, написанные на цинковых пластинах киевским художником Дудкевичем, была разворована и безвозвратно потеряна. Затем святыню вообще по оборонным соображениям взорвали, потому что здесь строили секретную линию обороны. Прихожан и монахов были объявлены врагами народа и контрабандистами. Возрождение монастыря началось через 60 лет, уже во времена независимости Украины. В 1998 году из Почаевской Лавры в Лядову пришли монахи, начавшие восстанавливать обитель.

Фото: @_ksu_erm, Instagram

Увидеть уникальную достопримечательность своими глазами можно и сейчас, к святыне водят экскурсии, также можно прийти самостоятельно. Подъезд к подножию монастыря асфальтный, вверх подниматься пешком. Есть дорога по которой гугл может повести и вверх, но не рекомендуется этого делать.

Ранее "Телеграф" рассказывал об австрийском виадуке на Тернопольщине, который привлекает туристов своим сходством на мост с "Гарри Поттера".