Подільський Афон. У Вінницькій області є монастир у скелях

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

У Вінницькій області високо у крейдяній скелі на Дністром розташований один із найдавніших православних монастирів України. Це Лядівський Усікновенський скельний чоловічий монастир. Розташування особливе ще й тому, що на іншому березі Дністра — вже Молдова.

За легендою, його заснував у 1013 році преподобний Антоній Печерський, той самий, що започаткував і Києво-Печерську лавру, повертаючись з Афону. Тоді саме по Дністру проходив один із найбезпечніших торгових шляхів до Скандинавських країн, Галицьких князівств і Візантійської імперії. Антоній висік у крейдяному крутосхилі лівого берега Дністра келію, яка збереглася незмінною донині, і вважається однією з головних святинь монастиря.

Фото: @_ksu_erm, Instagram

За радянських часів монастир почав занепадати, у 30-х роках більшовики пограбували святе місце. Частину книг та ікон передали церкві села Слобода-Яришівська, а частину книг та унікальні ікони, написані на цинкових пластинах київським художником Дудкевичем, було розкрадено і безповоротно втрачено. Потім святиню взагалі з оборонних міркувань підірвали, бо тут будували секретну лінію оборони. Парафіян і монахів оголосили ворогами народу та контрабандистами. Відродження монастиря почалося аж через 60 років, вже у часи незалежності України. У 1998 році з Почаївської Лаври до Лядови прийшли ченці, які почали відновлювати обитель.

Фото: @_ksu_erm, Instagram

Побачити унікальну пам'ятку на власні очі можна і зараз, до святині водять екскурсії, також можна прийти самостійно. Під’їзд до підніжжя монастиря асфальтовий, вгору підійматись пішки. Є дорога якою гугл може повести і вгору, але не рекомендується цього робити.

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