Темп контратак ВСУ замедлился, но есть нюанс: свежие карты боев в Украине

Самые ожесточенные бои велись за Бахмут, Марьинку и в районах Авдеевки, Степного и Новомихайловки.

Украинские контратаки в районе Бахмута замедлились из-за того, что враг сконцентрировал там большинство резервов. В то же время, контратака продолжается на северной и южной окраинах города.

Однако аналитики Института изучения войны считают, что украинские контратаки вблизи Бахмута могли устранить угрозу российского оцепления украинских сил в Бахмуте. Также сообщается об активной подготовке врага к обороне на юге.

По данным Генштаба, враг сосредоточен на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За минувшие сутки произошло более 80 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

На Купянском направлении оккупанты наступали в районе Белогоровки Луганской области. Россияне заявляют о боях у Тимковки и Синьковки под Купянском, а также о продвижении в районе Серебрянского лесничества.

Карта боевых действий в Луганской области

Российские войска продолжали вести наземные атаки в районе Бахмута 19 мая. Продолжаются бои за город. По данным DeepState, враг имеет успехи в западной части. Их аналитики считают, что содержание остатков города уже утратило всякий смысл. Силы обороны зачистили урочище Ступки и продолжают давление на врага южнее Ивановского. В направлении этого населенного пункта, а также Белой Горы оккупанты вели наступление, отчитывается Генштаб. В рф некоторые уже начали считать, что захватить Бахмут почти удалось, однако ISW не заметил "никаких признаков того, что украинские силы осуществляют контролируемый уход со своих оставшихся в городе позиций или что нападения "Вагнера" неизбежно угрожают захватом всех оставшихся украинских позиций".

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском направлении враг несколько усугубил темп атак. Российские оккупанты вели наступательные действия в направлении Новокалинового, Степного, Авдеевки и Первомайского. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили более 20 атак противника в районе города Марьинка. Российские источники заявляли о продвижении россиян в западной Марьинке. На Шахтерском направлении за прошедшие сутки отражены 10 наступлений в районе Новомихайловки. Российские источники заявляют о контратаках ВСУ, в том числе возле Сладкого.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Российские войска готовятся к вероятному украинскому контрнаступлению путем затопления полей в Васильевском и Акимовском районе. Они также заявляют о попытках беспилотников проникнуть в Крым.

Карта боевых действий в Херсонской области

Карта боевых действий в Запорожской области

Ранее "Телеграф" сообщал о якобы визите российского министра Сергея Шойгу на оккупированную часть Украины. Он якобы посещает передовой командный пункт неопределенного формирования Восточной группировки войск (СВО) на Запорожском направлении.