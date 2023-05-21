СМИ распространили слова Зеленского о потере Бахмута: у президента прояснили ситуацию

Украинская армия все еще удерживает позиции в Бахмуте

Во время саммита "Большой семерки" в Японии у президента Украины Владимира Зеленского спросили о ситуации в Бахмуте. Изначально вопрос журналистов неправильно перевели и в СМИ начали распространять слухи о том, что украинский лидер якобы подтвердил полный захват города врагом.

Внес ясность в ситуацию спикер Зеленского Сергей Никифоров. На своей странице в Facebook он написал, что президент не подтверждал потерю города.

"Вопрос репортера:

- Русские сказали, что они взяли Бахмут.

Ответ Зеленского:

- Я думаю, что нет.

Таким образом президент отрицает взятие Бахмута", — написал он.

Позже журналисту Кристоферу Миллеру также подтвердили в команде президента, что русские не захватили город.

"Есть некоторая путаница в том, что сказал Зеленский о Бахмуте в Хиросиме. Я разговаривал там с его командой, которая сказала, что он не подтверждает, что Украина потеряла контроль над последними участками, которые она удерживала в течение нескольких месяцев. Он заявил, что город потерян в том смысле, что он полностью разрушен", — написал он.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский провел очередные встречи с мировыми лидерами.