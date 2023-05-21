СМИ распространили слова Зеленского о потере Бахмута: у президента прояснили ситуацию
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Украинская армия все еще удерживает позиции в Бахмуте
Во время саммита "Большой семерки" в Японии у президента Украины Владимира Зеленского спросили о ситуации в Бахмуте. Изначально вопрос журналистов неправильно перевели и в СМИ начали распространять слухи о том, что украинский лидер якобы подтвердил полный захват города врагом.
Внес ясность в ситуацию спикер Зеленского Сергей Никифоров. На своей странице в Facebook он написал, что президент не подтверждал потерю города.
"Вопрос репортера:
- Русские сказали, что они взяли Бахмут.
Ответ Зеленского:
- Я думаю, что нет.
Таким образом президент отрицает взятие Бахмута", — написал он.
Позже журналисту Кристоферу Миллеру также подтвердили в команде президента, что русские не захватили город.
"Есть некоторая путаница в том, что сказал Зеленский о Бахмуте в Хиросиме. Я разговаривал там с его командой, которая сказала, что он не подтверждает, что Украина потеряла контроль над последними участками, которые она удерживала в течение нескольких месяцев. Он заявил, что город потерян в том смысле, что он полностью разрушен", — написал он.
Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский провел очередные встречи с мировыми лидерами.