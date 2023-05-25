Громко было от Львова до Харькова: Украина ночью подверглась новому массированному удару (видео)

Украину снова массированно атаковали, но силы ПВО не оставили шансов вражеским дронам

В ночь на 25 мая оккупанты атаковали территорию Украины дронами-камикадзе и ракетами. В частности, взрывы слышали жители Киевской, Одесской, Харьковской, Черновицкой, Николаевской, Львовской и Хмельницкой областей.

"Телеграф" собрал все подробности ночных событий в Украине.

Как сообщили в КГГА, столица подверглась 12-й воздушной атаке с начала месяца.

"Противник, по предварительным данным, применил баражирующие боеприпасы "Shahed". Атака была массирована. Враг продолжает использовать тактику приступа в несколько волн, с интервалами между группами атакующих дронов. Так армия кремля пытается достичь поставленных целей, в том числе и истощить нашу ПВО.

Украинские ангелы неба не дали шансов агрессору. Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны", — рассказал о ситуации начальник КГГА Сергей Попко.

Руководитель Черновицкой ОВА Руслан Запарнюк под утро сообщил, что в небе над областью был сбит вражеский беспилотник. Других подробностей от него не было.

Также во время атаки дронов по Украине враг ударил ракетами по Харькову, о чем сообщили местные власти.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" – написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Кроме того, в течение ночной воздушной атаки силы ПВО сбили три дрона-камикадзе над Николаевской областью и еще один над Одесской.

Также в сети писали, что взрывы слышали во Львовской и Хмельницкой областях, однако пока официальной информации от местных властей не поступало.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ранним утром атака неизвестными дронами была совершена на временно оккупированный Крым.