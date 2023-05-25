Контрнаступление стартовало? Подоляк рассказал о происходящем на фронте

Подоляк снова заверил западных партнеров, что их оружие не будет использовано на территории рф

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам оно идет уже несколько дней в виде отдельных операций, которые проводят украинские военные.

Об этом Подоляк говорил эфире итальянского телеканала Rai 1.

"Контрнаступление продолжается уже несколько дней. Полномасштабная война растянулась на 1,5 тысячи километров вдоль границы с россией", — сказал он.

Михаил Подоляк также заверил, что Украина будет использовать вооружение, предоставленное западными странами, для ведения боевых действий на собственной территории.

Кроме того, советник главы ОП призвал союзников передать Украине истребители F-16, аргументируя это тем, что нашей стране необходима сильная боевая авиация, чтобы защитить свое воздушное пространство.

Как ранее рассказывал "Телеграф", глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что у Украины есть необходимый минимум вооружения для контрнаступления, но чтобы окончательно выгнать россиян с территории Украины, нужно больше оружия и припасов, в том числе и западных истребителей.