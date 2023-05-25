Еще одна страна включилась в помощь Украине, но на условиях строгой секретности

У Соединенных Штатов ушло несколько месяцев, чтобы убедить Сеул предоставить Украине летальное оружие

Южная Корея включилась в мировую помощь Украине в борьбе с российской агрессией и передает нашей стране сотни тысяч артиллерийских снарядов. Однако она делает это тайно, осуществляя поставки через США.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

Отмечается, что решение Кореи не только поможет украинскому контрнаступлению достичь успеха, но и даст возможность Белому дому отложить принятие решения о поставках Украине кассетных боеприпасов, запрещенных многими странами.

Стороны не раскрывают деталей конфиденциальной договоренности между США и Южной Кореей, но Минобороны США признало, факт переговоров с Сеулом по закупке боеприпасов. У Соединенных Штатов ушло несколько месяцев, чтобы убедить Сеул предоставить Украине летальное оружие, так как запасы Пентагона истощаются.

С начала полномасштабной войны Пентагон передал Украине более двух миллионов 155-миллиметровых боеприпасов, в том числе и со своих складов в Германии, Израиле, Кувейте и Южной Корее.

Еще в ноябре 2022 года Сеул анонсировал помощь Украине летальным вооружением, но когда информация получила огласку решил отступить, чтобы удержаться в рамках своей политической позиции.

Как ранее сообщал "Телеграф", на ближайшем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" будут обсуждаться вопросы укрепления украинской системы ПВО, а также поддержки возможностей бронетанковой техники ВСУ. Также во время переговоров обсудят поставки истребителей F-16.