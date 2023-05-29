В обход Генштаба: ВСУ и соцсети реагируют на данные Хмельницкой ОВА о потере военной техники

Утечка такой информации может быть использована врагом для корректировки авиаударов.

В ночь на понедельник, 29 мая, российские оккупанты в очередной раз атаковали украинские города. В общей сложности, по данным Генштаба, противник нанес 97 авиаударов, в том числе 59 иранскими боевыми БПЛА Shahed. В результате обстрелов пострадали гражданские и военные объекты.

В частности, по сообщению Хмельницкой ОГА/ОВА, один из снарядов попал в склады, на которых хранились боевые материальные ценности, также в результате авиаудара была повреждена взлетно-посадочная полоса. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

"На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей. Выведены из строя 5 летательных аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы", — говорится в сообщении ОГА/ОВА.

"Телеграф" обратился в пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ, чтобы выяснить детали этого события, однако представитель ведомства Юрий Игнат отметил, что в Командовании предпочитают воздержаться от детализации.

"Действительно, во время ночной атаки противник попал в том числе и в военные объекты, в частности, атакован аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области. Мы не можем комментировать последствия, впрочем, есть повреждения взлетно-посадочной полосы, зданий и техники. Сейчас пожар на месте события локализован, проводятся мероприятия по восстановлению боеспособности", — сказал Юрий Игнат в комментарии "Телеграфу".

Обнародование Хмельницкой ОГА/ОВА подробной информации о потерях военной техники выглядит несколько странным, ведь по законам военного времени право первого слова в информировании населения в данном вопросе должно оставаться за военными. В противном случае разглашение деталей о поврежденных объектах может быть использовано врагом для корректировки авиаударов в дальнейшем.

Пока в облгосадминистрации Хмельницкой области игнорируют телефонные звонки от журналистов, украинцы уже дали оценку действиям чиновников на официальной странице ОГА/ОВА в Facebook.