В Киеве и некоторых областях объявляли воздушную тревогу: что известно

Тревога звучала в трех областях

Сегодня, 1 июня, примерно в 10:15 в Киевской и Черниговской областях был объявлен сигнал воздушной тревоги. Спустя 10 минут к ним добавилась и Запорожская область. На данный момент появились некоторые подробности.

Как пишут профильные Telegram-каналы, была зафиксирована угроза применения ракет с баллистической полетной траекторией. Отмечается, что речь может идти о крылатых ракетах "Искандер" или о применении ракет С-300/400.

Жителей областей, где прозвучал сигнал воздушной тревоги, просили немедленно пройти в укрытия. В моменты угрозы обстрела это крайне важно и может сохранить человеческие жизни.

В 10:40 было сообщено об отбоях воздушной тревоги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 1 июня, во время сигнала воздушной тревоги местные жители Деснянского района Киева побежали в укрытие, которое находится в поликлинике №3, однако двери им никто не открыл. В течение нескольких минут произошла трагедия — обломки ракет упали рядом с поликлиникой, в результате чего погибли три человека, включая ребенка. Комментарии относительно этой ситуации уже дал мэр города Виталий Кличко, глава Деснянской РГА, а также полиция.