Сгоревшие здания, выбитые окна и воронки от снарядов: во что российские обстрелы превратили Бахмут (фото)

От города практически ничего не осталось

После 10 месяцев ожесточенных боев, город-крепость Бахмут получил небольшую передышку, поскольку наемники ЧВК "Вагнер" решили все же отойти на перегруппировку передав свои позиции российской армии. Однако к настоящему времени город представляет собой лишь тень самого себя, так как вследствие массированных обстрелов практически вся инфраструктура была разрушена.

В Бахмуте побывал корреспондент "Телеграфа", который показал результат многомесячных беспощадных российских обстрелов.

Как видно на снимках, в городе практически невозможно найти уцелевшие здания, на многих из них видны следы пожаров и зияющие дыры от снарядов. Некоторые из домов, в которых когда-то жили люди, теперь и вовсе обвалились.

Бахмут

В городе не осталось целых зданий

Стоит отметить, что ВСУ все еще контролируют окрестности города и могут свободно въезжать и выезжать за городскую черту. Российские оккупанты пытаются провести ротацию подразделений, а украинские защитники активно им в этом мешают.

Многие дома были полностью разрушены

В целом обе стороны пытаются подготовиться к дальнейшему развитию событий и повышают степень боеготовности войск.

Воронки от снарядов видны повсюду

Напомним, "Телеграф" накануне поговорил с экспертами и узнал, что будет в случае, если ВСУ покинут Бахмут и сильно ли это ударит по Украине.