Сгоревшие здания, выбитые окна и воронки от снарядов: во что российские обстрелы превратили Бахмут (фото)
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От города практически ничего не осталось
После 10 месяцев ожесточенных боев, город-крепость Бахмут получил небольшую передышку, поскольку наемники ЧВК "Вагнер" решили все же отойти на перегруппировку передав свои позиции российской армии. Однако к настоящему времени город представляет собой лишь тень самого себя, так как вследствие массированных обстрелов практически вся инфраструктура была разрушена.
В Бахмуте побывал корреспондент "Телеграфа", который показал результат многомесячных беспощадных российских обстрелов.
Как видно на снимках, в городе практически невозможно найти уцелевшие здания, на многих из них видны следы пожаров и зияющие дыры от снарядов. Некоторые из домов, в которых когда-то жили люди, теперь и вовсе обвалились.
Стоит отметить, что ВСУ все еще контролируют окрестности города и могут свободно въезжать и выезжать за городскую черту. Российские оккупанты пытаются провести ротацию подразделений, а украинские защитники активно им в этом мешают.
В целом обе стороны пытаются подготовиться к дальнейшему развитию событий и повышают степень боеготовности войск.
Напомним, "Телеграф" накануне поговорил с экспертами и узнал, что будет в случае, если ВСУ покинут Бахмут и сильно ли это ударит по Украине.