Противник не скроется ни днем, ни ночью: Украина получит новую партию БПЛА Puma от США (фото, видео)
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Puma — это целое семейство дронов от компании AeroVironment
США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, в который, кроме прочего, войдут системы ПВО и ракеты HAWK, а также беспилотные системы Puma. Они помогут ВСУ точнее бить врага.
Они отличаются от аналогичных дронов "Фурия", "Лелека-100", Spectator, PD-1 и других, которые есть на вооружении ВСУ улучшенной оптикой.
Puma — это целое семейство дронов от компании AeroVironment. Они производятся с 2007 года, их закупили около 20 стран, абсолютное большинство которых — страны-члены НАТО. Самые современные версии дрона — Puma 3AE и Puma LE.
Puma 3AE меньшего размера, ее характеристики:
- Размеры: размах крыльев — 2,8 м., длина 1,4 м.
- Вес: 6,8 кг
- Дальность управления: 20 (до 60 км с использованием дополнительной системы связи LRTA)
- Время в воздухе: 2,5 часа
Puma LE не только больше, но и имеет лучшие ТТХ:
- Размеры: размах крыльев — 4,6 м., длина — 2,2 м.
- Вес: до 12,2 кг
- Дальность управления: 20 (до 60 км с использованием дополнительной системы связи LRTA)
- Время в воздухе: до 6,5 часов
Основное преимущество БПЛА Puma — ее оптико-электронная система Mantis i45N. Это двухосная, гиростабилизированная многосенсорная система, сочетающая в себе обычную и тепловизионную камеры. Каждая имеет 6-кратный зум, что позволяет обнаруживать противника, как днем, так и ночью.
Более того, Puma способна на то, что из всех дронов ВСУ, кроме нее, может делать только Bayraktar TB2 — подсвечивать цели лазерным лучом для наведения высокоточного вооружения.
Ранее "Телеграф" рассказывал о словенских БТР Valuk, которые появились на вооружении ВСУ. Бронетранспортер также отличается хорошей подвижностью и проходимостью, благодаря колесной формуле 6х6 способен пройти от 300 км по бездорожью до 600 км — по шоссе с максимальной скоростью до 100 км/ч.