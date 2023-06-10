Противник не скроется ни днем, ни ночью: Украина получит новую партию БПЛА Puma от США (фото, видео)

Puma — это целое семейство дронов от компании AeroVironment

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, в который, кроме прочего, войдут системы ПВО и ракеты HAWK, а также беспилотные системы Puma. Они помогут ВСУ точнее бить врага.

Они отличаются от аналогичных дронов "Фурия", "Лелека-100", Spectator, PD-1 и других, которые есть на вооружении ВСУ улучшенной оптикой.

Puma — это целое семейство дронов от компании AeroVironment. Они производятся с 2007 года, их закупили около 20 стран, абсолютное большинство которых — страны-члены НАТО. Самые современные версии дрона — Puma 3AE и Puma LE.

БПЛА Puma. Фото AeroVironment

Puma 3AE меньшего размера, ее характеристики:

Размеры: размах крыльев — 2,8 м., длина 1,4 м.

Вес: 6,8 кг

Дальность управления: 20 (до 60 км с использованием дополнительной системы связи LRTA)

Время в воздухе: 2,5 часа

Puma LE не только больше, но и имеет лучшие ТТХ:

Размеры: размах крыльев — 4,6 м., длина — 2,2 м.

Вес: до 12,2 кг

Дальность управления: 20 (до 60 км с использованием дополнительной системы связи LRTA)

Время в воздухе: до 6,5 часов

Основное преимущество БПЛА Puma — ее оптико-электронная система Mantis i45N. Это двухосная, гиростабилизированная многосенсорная система, сочетающая в себе обычную и тепловизионную камеры. Каждая имеет 6-кратный зум, что позволяет обнаруживать противника, как днем, так и ночью.

Более того, Puma способна на то, что из всех дронов ВСУ, кроме нее, может делать только Bayraktar TB2 — подсвечивать цели лазерным лучом для наведения высокоточного вооружения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о словенских БТР Valuk, которые появились на вооружении ВСУ. Бронетранспортер также отличается хорошей подвижностью и проходимостью, благодаря колесной формуле 6х6 способен пройти от 300 км по бездорожью до 600 км — по шоссе с максимальной скоростью до 100 км/ч.