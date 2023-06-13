Как освобождали Благодатное: оккупанты бросили много боеприпасов, ВСУ продолжают зачистку (видео)

Бои за Благодатное длились четыре дня

Украинские воины освободили несколько сел: в частности оккупантов выгнали из села Благодатное на границе Донецкой и Запорожской областей.

В освобожденном селе побывали журналисты Ukrainian Witness и показали, как благодатное выглядит сегодня.

В селе стоят украинские военные, однако в окрестностях кое-где еще есть так называемые "штурмовики Z" — заключенные и регулярная российская армия. 68 ОЕБр, которая совместно с соседними подразделениями ВСУ выбивала отсюда оккупантов, продолжает зачистку села. Есть много ликвидированных и раненых оккупантов, пленные.

Следы пребывания оккупантов в Благодатном

Украинские воины продолжают зачистку

Оккупанты оставили после себя руины

Боевая работа продолжается

Как рассказал пресс-офицер 68 ОЕБр Евгений Назаренко, тактика оккупантов выжигать все, что видят перед собой. Убегая, россияне оставили много боеприпасов и других следов своего пребывания.

Боец ВСУ с позывным "Ети" сообщил, что Благодатное было освобождено в результате четырех дней тяжелых и интенсивных боев, было ликвидировано около 50 оккупантов, около 70 ранено. Украинские воины потерь почти не понесли.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинские воины опубликовали видео из освобожденного Благодатного.