Снова под украинским флагом: бойцы ВСУ поделились радостными новостями с фронта (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В ходе контрнаступательных действий, которые активизировала Украина, бойцы ВСУ могли освободить целый ряд населенных пунктов. Один из них уже подтвержден официально, о других пишут в сети.
Об этом сообщает "Телеграф".
Так, по данным 68 отдельной егерской бригады ВСУ, нашим бойцам удалось освободить село Благодатное. что в Донецкой области.
"Славные воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины уволили населенный пункт Благодатное. Захватчики опирались до последнего, но не выдержали натиска безудержных росомах", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в ходе атаки нашим бойцам удалось взять пленных
"Полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации украинской земли", — рассказывают воины.
В подтверждение своим словам бойцы опубликовали видео с населенного пункта.
Новость дополняется…