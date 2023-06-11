Снова под украинским флагом: бойцы ВСУ поделились радостными новостями с фронта (видео)

В ходе контрнаступательных действий, которые активизировала Украина, бойцы ВСУ могли освободить целый ряд населенных пунктов. Один из них уже подтвержден официально, о других пишут в сети.

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, по данным 68 отдельной егерской бригады ВСУ, нашим бойцам удалось освободить село Благодатное. что в Донецкой области.

"Славные воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины уволили населенный пункт Благодатное. Захватчики опирались до последнего, но не выдержали натиска безудержных росомах", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе атаки нашим бойцам удалось взять пленных

"Полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации украинской земли", — рассказывают воины.

В подтверждение своим словам бойцы опубликовали видео с населенного пункта.

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