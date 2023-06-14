В Минобороны рассказали о потерях ВСУ во время контрнаступления: детали

В Минобороны предупредили, что россия будет нагнетать волну фейков о потерях Украины

Украинские защитники во время наступательных действий понесли в разы меньшие потери, чем российские оккупанты.

Об этом рассказала заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в эфире единого марафона украинских новостей.

По ее словам, ни одна из сторон во время войны не станет раскрывать статистику собственных потерь, поскольку это позволит противнику планировать свои дальнейшие действия.

Вместе с тем замглавы МОУ подчеркнула, что в течение всей полномасштабной войны Украина несет значительно меньшие потери, чем россияне, а также привела сравнение потерь за неделю на двух основных направлениях наступления — "Хортица" и "Таврия".

"По "Хортице" – у врага погибших в 8,73 раза больше, почти в девять раз. Если говорить о "Таврии" – там погибших у врага в 5,3 раза больше, чем у нас", — сказала Маляр.

При этом она отметила, что оккупанты сейчас будут нагнетать тему потерь, чтобы деморализовать украинское общество, ударить по мобилизации и поднять дух россиян.

Как сообщалось ранее, боец 47 механизированной бригады Валерий Маркус эмоционально обратился к украинцам и призвал их не тащить российскую дезинформацию о потерях ВСУ в украинское информационное поле.