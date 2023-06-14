Наступление ВСУ может растянуться на месяцы: на Западе объяснили, с чем это связано

На Западе пока не торопятся с оценкой успешности контрнаступления ВСУ

Украинские военные после начала своих наступательных действий смогли продвинуться по меньшей мере на семь километров вглубь оккупированных территорий и освободить от российских захватчиков по меньшей мере четыре населенных пункта.

Как сообщает Sky News, такую оценку дали неназванные западные официальные лица в разговоре с журналистами.

По их словам, россияне хорошо подготовились к наступлению ВСУ и обустроили мощные оборонительные позиции из-за чего быстрого продвижения Украины пока не наблюдается.

При этом они убеждены, что действия украинцев не являются разведкой боем, поскольку идет речь о масштабном перемещении боевой техники и личного состава.

"Продвижение медленное из-за минных полей и препятствий, которые они (украинские войска, — ред.) встречают, но это то, чего мы и ожидали. Они будут продолжать продвигаться вперед", — сообщили западные чиновники.

Они отмечают, что пока речь идет о первых дня украинского контрнаступления. Однако поскольку скорее всего этот этап войны растянется на несколько месяцев и будет характеризоваться затяжными и изнурительными боями, то говорить, чем он закончиться пока рано.

Как сообщалось ранее, Маляр раньше сообщила, что даже во время наступательных действий украинские войска несут в разы меньшие потери, чем российские оккупанты.