ВСУ продвигаются: стало известно, где на юге Украины горячее всего

На Бердянском направлении ВСУ взяли под контроль до 3 квадратных километров

В ходе контрнаступления ВСУ за последние трое суток наши войска продвинулись на некоторых направлениях на 200-1400 метров и освободили около 3 квадратных километров территории.

Генштаб ВСУ уточнил ситуацию на южном фронте (в направлении Бердянска).

Под Великой Новоселкой идут бои восточнее Макаровки. Ранее сообщалось, что россияне пытались выбить ВСУ оттуда, но у них не получилось.

На Ореховском участке бои идут южнее Новоданиловки и Новопокровки.

Как сообщила в своем telegram-канале заместительница министра обороны Анна Маляр и представитель Генштаба Андрей Ковалев в эфире телемарафона, на Бердянском направлении бои продолжаются в районе села Макаровка (юг Донецкой области). Также идут бои в районе сел Новоданиловка и Новопокровка (север Запорожской области).

По данным Анны Маляр, наши войска продвинулись:

на Бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища на 250 м

на Торецком направлении – на 200м

на Бердянском направлении от 0,5 до 1 км, площадь территории, взятой под контроль составила до 3 кв.

Как сообщал "Телеграф", с началом контрнаступления украинских войск на Запорожском направлении, россия перебросила на аэродром во временно оккупированном Бердянске 20 военных вертолетов.