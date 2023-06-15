Имеет несколько уникальных характеристик: как гаубица Melara Mod 56 приближает победу ВСУ (фото, видео)

Что известно об итальянских гаубицах Melara Mod 56

С начала года ВСУ используют в боях против оккупантов легкие гаубицы Melara Mod 56 итальянского производства, которые нам передала Испания.

По оценкам аналитиков портала Oryx, всего украинская армия получила шесть таких гаубиц. "Телеграф" рассказывает о том, как они приближают победу над оккупантами.

OTO Melara Mod 56 — это итальянская 105-мм гаубица, которую разрабатывали специально для горно-пехотных подразделений. Ствол, длинной 14 калибров, может наносить удары на расстояние более 10 км. В сборе длина гаубицы составляет 3,65 м при массе 1290 кг, без боекомплекта.

Гаубица совершает до 10 выстрелов в минуту, а угол наклона орудия можно менять в диапазоне от -7 до +65 градусов, что помогает добавиться гибкости и точности при стрельбе.

OTO Melara наносит удары стандартными боеприпасами американского типа M1. При этом гаубица имеет несколько уникальных характеристик для оружия такого калибра. В частности, это возможность экипажа обращаться с орудием вручную, а также возможность наносить удары прямой наводкой.

Итальянская гаубица удобна тем, что она легко разбирается на 12 компонентов. Это позволяет без проблем перевозить ее в разобранном виде. Компоненты гаубицы, без защитного щита, можно запросто транспортировать при помощи гусеничного бронетранспортера.

Всего было выпущено свыше 2300 экземпляров OTO Melara Mod 56. По сей день данная гаубица остается на вооружении примерно в 30 странах.

Ранее "Телеграф" писал о том, что наши бойцы заканчивают подготовку на бронированных машинах CV 90, выделенных Украине Швецией.