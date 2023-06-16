В Украине ювелирно отреставрировали трофейный БМП-1: что он может (фото)

БМП-1 – бронированная машина гусеничного типа, созданная в советское время и претерпевшая множество модификаций

Украинские воины не только продвигаются почти по всей линии фронта, освобождая территории на востоке и юге, но и "трофеят" вражескую технику, которая после ремонта помогает бить врага. Так произошло и с БМП-1, которую ювелирно отреставрировали в Украине.

Фото в стиле "до и после" показал Государственный концерн "Укроборонпром", который ремонтировал БМП-1.

Разница настолько разительная, что возникают сомнения, действительно ли на фото один и тот же броневик.

БМП-1 – бронированная машина гусеничного типа, созданная в советское время для обеспечения надежной бронированной защиты десантных войск от поражения оружием, которое производилось во второй половине 20-го века. Она также может двигаться по воде и теоретически имеет защиту от ядерного тактического оружия и других средств уничтожения войск, присущих тому времени.

БМП-1, выставочный образец

БМП-1 успешно применяют в разных модификациях, начиная с 1966 года. С тех пор изменения в ее конструкцию вносили несколько стран в зависимости от своих потребностей (Советский Союз, Чехословакия – до 1989 года, россия, Украина).

Вооружение боевой машины пехоты БМП-1, в зависимости от модификации состоит из автоматической пушки калибром 73 мм с основной составляющей и спаренным пулеметом калибром 7,62 мм. К вооружению добавлен противотанковый ракетный комплекс, различающийся в зависимости от типа БМП-1. Двигатель машины четырехтактный шестицилиндровый дизельный, выдающий мощность 210-221 кВт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ВСУ "затрофеили" БМП-1АМ "Басурманин" в идеальном состоянии. Он отправился бить врага.