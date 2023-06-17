ВСУ теснят россиян под Бахмутом и продвигаются на Бердянском направлении: свежие карты боев в Украине

Враг перебрасывает часть своих наиболее боеспособных подразделений на Бахмутское направление

Идут 479-е сутки полномасштабной войны с российскими оккупантами, ВСУ вытесняют их с позиций в районе Бахмута и продвигаются на границе Запорожской и Донецкой областей. Россияне восстанавливают свои позиции после затопления в результате подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным Генштаба ВСУ, основные усилия оккупантов направлены на Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления — в течение суток произошло 21 боевое столкновение.

Луганская и Харьковская области

16 июня россияне атаковали вдоль линии Сватово-Кременной. Генштаб Украины сообщил, что они вели неудачные наступательные действия вблизи Стельмаховки, Выемки и Веселого.

Луганская и Донецкая области

Спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что украинские войска отразили пять атак в Луганской области.

Донбасс

16 июня и российские и украинские силы совершали наземные атаки вокруг Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 16 июня, показывают, что оккупанты продвинулись около Курдюмовки (14 км юго-западнее Бахмута).

Бахмутское направление

В Генштабе Украины сообщали, что россияне без успеха наступали вблизи Раздолевки, Орехово-Василовки, Ступочек.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что враг перебрасывает часть своих наиболее боеспособных подразделений на Бахмутское направление. В то же время украинские войска занимают позиции на преобладающих высотах и лесных массивах и вытесняют оккупантов с позиций в районе Бахмута.

Геолокационные кадры, опубликованные 16 июня, свидетельствуют о продвижении украинских сил к западу от Ягодного.

Донецкая область

Российские и украинские войска нанесли наземные удары на линии Авдеевка-Донецк. Геолокационные кадры, опубликованные 16 июня, показывают, что россиянам удалось незначительно продвинуться вблизи Новоселовки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что враг вел безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Степного, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

"Южная ось"

Украинские силы продолжили наземные атаки в районе Угледара. Генштаб Украины сообщил, что силам обороны удалось продвинутся в некоторых районах вблизи Угледара и закрепиться на новых позициях.

В то же время, по данным Генштаба ВСУ, россияне совершили контрудар в направлении Водяного (6 км от Угледара).

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей и добились успехов в этом районе 16 июня.

Запорожская область

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска провели успешные наступательные действия вдоль линии Левадно-Старомейорское.

Известный "военкор" утверждал, что украинские силы добились незначительных успехов к юго-востоку от Великой Новоселки и что к югу от нее продолжаются бои.

Херсонская и Николаевская области

16 июня украинские войска продолжали наземные атаки на западе Запорожской области и добились успехов. По данным Генштаба, были проведены провели успешные наступательные действия в направлении Новоданиловка-Роботино.

Вода на левом берегу Херсонской области понемногу спадает и россияне начали восстанавливать там свои оборонительные позиции. Пресс-секретарь Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты возвращаются на ранее затопленные позиции на левом берегу Херсонской области и усилили обстрелы в этом районе. Южное оперативное командование ВСУ сообщило, что уровень воды в реках Днепр, Ингулец и Южный Буг продолжает снижаться.

По данным интерактивной карты DeepState, украинские войска добились успехов на Бердянском направлении. Они выбили оккупантов из района севернее Урожайного, а также около Новодонецкого. Однако оба этих населенных пункта все еще контролируют россияне.

ВСУ выбили оккупантов севернее Урожайного

Как сообщал "Телеграф", в ночь на субботу, 17 июня, в российском Белгороде прогремела серия взрывов, после чего вспыхнули пожары, охватившие верхние этажи здания.