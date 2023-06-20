"Это государство-террорист": в ГУР оценили риски применения россией ядерного оружия

Применение ядерного оружия особо ничего не изменило бы для оккупантов на поле боя

В то время, как президент США Джо Байден заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия президентом россии владимиром путиным "реальна", в Главном управлении разведки Украины считают, что хотя ядерная угроза со стороны россии гипотетически существует постоянно, нельзя сказать, что сейчас она возросла.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина.

Он констатировал, что путинская россия — это государство-террорист, обладающее ядерным оружием — стратегическим и тактическим. И гипотетически угроза на этом направлении существует всегда.

"Поэтому и Украина, и наши международные партнеры внимательно этот вопрос отслеживают. Другое дело, что по состоянию на данный момент мы не можем говорить об изменении ситуации и повышении рисков вероятности применения тактического ядерного оружия так называемой российской федерацией против Украины", — подчеркнул Юсов.

По его словам, этому есть несколько объяснений — так, применение ядерного оружия особо ничего не изменило бы для оккупантов на поле боя. В то же время такой шаг привел бы к краху режима путина и к его окончательному поражению, так как реакция мира была бы очень сильной.

"Однако окончательно снять вопрос таких угроз против не только Украины, но и для международного сообщества со стороны агрессивной российской федерации мы сможем только тогда, когда вопросы ядерного вооружения в рф будут находиться под международным надзором и контролем. Только тогда этот вопрос вообще не будет стоять на глобальной повестке дня", — резюмировал Андрей Юсов.

Как сообщал "Телеграф", член Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Федор Вениславский заявил, что у Украины нет доказательств, что россия уже разместила свое ядерное оружие на территории Беларуси. Однако хранилища для него там уже тщательно подготовлены.