Не освобождение территорий: названа основная задача нынешнего контрнаступления ВСУ

Сейчас наиболее показательной статистикой является статистика потерь, особенно потерь в артиллерии, как залповой

Оценивать успех контрнаступления Вооруженных сил Украины по освобожденным территориям на данном этапе некорректно. Сейчас украинские военные находят слабы места противника и дополнительно истощают его в обороне. Потому более показательной будет статистика потерь вооружение противника.

Об этом офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров рассказал интервью OBOZREVATEL.

"Наиболее показательной статистикой является статистика потерь, особенно потерь в артиллерии, как залповой, так и ствольной. Они значительно возросли. Плюс потери неприятеля в ПВО, во фронтовой, штурмовой авиации. Мы видим, что он потерял уже пятый ударный вертолет Ка-52 за четыре дня на разных направлениях. Их более активное применение было вызвано именно недостатком артиллерии", — сказал он.

По словам Крамарова, российские оккупанты несут потери и в средствах радиоэлектронной борьбы. ВСУ удалось уничтожить более десяти единиц разной техники, достаточно современных систем.

"Нехватка таких систем будет создавать большие проблемы российской армии, ведь средства РЭБ у них достаточно высокого уровня, оккупант научился их хорошо применять. Следовательно, недостаток будет создавать преимущества для Вооруженных Сил Украины", — считает военный эксперт.

Также есть у противника и потери в личном составе. Однако для российских захватчиков это не большая проблема, поскольку враг пренебрегает своими людьми. Однако из-за проблем с техникой он становится более уязвимым.

Андрей Крамаров также подчеркнул, что в последние дни противник активизировался на Луганском направлении. Он будет стараться активно вводить резервы.

"Конечно, он будет пытаться сбить темп наших наступательных действий, но нужно просто следить за тем, как будет развиваться ситуация. По моему личному мнению, Вооруженные Силы Украины, учитывая те задачи, которые перед ними стоят, справляются очень и очень хорошо", — подытожил офицер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что отчете Института изучения войны (ISW) сообщили о возможном приостановлении контрнаступления ВСУ. Для этого есть веская причина.