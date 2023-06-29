ВСУ продвигаются на четырех участках фронта и действуют в районе Антоновского моста: свежие карты боев

ВСУ продвигаются вперед, а оккупанты пытаются их сдержать

Идет 491-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, в минувшие сутки украинские войска вели контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта. Также сообщается, что ВСУ провели ряд атак на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

В Генштабе Украины сообщили, что Силы обороны ведут наступательные операции на бахмутском направлении, на границе Донецкой и Запорожской областей и в западной части Запорожской области. Россияне же продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, идут тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

Луганская и Харьковская области

Украинские и российские войска 28 июня провели ряд локальных атак южнее Кременной. По сообщению Генштаба Украины, оккупанты без успеха наступали в районе Белогоровки.

Луганская область

Донецкая область

Обе стороны вели наземные атаки вокруг Бахмута. На кадрах с геолокацией, опубликованных 27 июня, видно, что ВСУ продвинулись к северу от Орехово-Васильевки. По данным росСМИ, украинские военные продвинулись в районе Клещиевки, а также вели атаки по всей линии соприкосновения от Яковлевки до Курдюмовки.

Бахмутское направление

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты вели безуспешные наступления в районе Роздоловки, Орехово-Васильевки, Богдановки и Белой Горы.

Также россияне проводили наземные атаки на линии Авдеевка — Донецк. Российские источники заявляли, что российская армия безуспешно атаковала в районе Первомайского, и что российские войска ведут штурмовые операции южнее Марьинки.

Донецкая область

"Южная ось"

28 июня российские и украинские войска нанесли наземные удары на западе Донецкой области. Генштаб Украины сообщил, что оккупанты провели безуспешные наступательные операции в районе Ровнополя. Российские источники заявляли, что украинские силы наносили удары в районе Ровнополя в сторону Старомайорского. Российские военкоры утверждали, что украинские войска заняли новые позиции на линии Ровнополь — Старомайорское и продвинулись в сторону Приютного.

Запорожская область

Российские источники утверждали, что 27 и 28 июня ВСУ провели ограниченные разведывательные атаки на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. Российский блогер утверждал, что войска рф безуспешно пытались нанести авиаудар по позициям ВСУ в этом районе. Некоторые источники сообщали, что украинские военные готовятся к дополнительным наступательным операциям по форсированию реки Днепр на этом участке.

Херсонская и Николаевская области

Также на кадрах с геолокацией, опубликованных 27 июня, видны российские воздушно-десантные войска, действующие в Олешках.

27-28 июня украинские силы обстреляли тыловые районы Запорожской области. Российские и украинские источники сообщили о звуках взрывов в районе Приморска и Каменки. Российские и украинские источники также сообщали о взрывах в оккупированном Мелитополе.

Как писал "Телеграф", главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские войска получили инициативу на поле боя и продолжают продвижение на ряде направлений.