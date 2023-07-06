Зеленский просит ускорить поставки вооружения от Запада: один из союзников отреагировал

Украина может получить от США кассетные боеприпасы в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада не медлить с поставками вооружения, необходимого для успешного контрнаступления ВСУ.

В интервью CNN он заявил, что задержки с поставками отразятся на событиях на фронте и замедлят наступление украинской армии.

"Я хотел, чтобы наше контрнаступление началось гораздо раньше, потому что все понимали, что если контрнаступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Такими паузами мы даем врагу возможность расставить больше мин и подготовить рубежи обороны", — сказал президент.

В то же время издание CBS News пишет, что Штаты уже на этой неделе могут объявить о поставке кассетных боеприпасов в Украину.

Источники издания говорят, что запрос со стороны Киева уже начали рассматривать.

"Кассетные боеприпасы состоят из десятков меньших бомб, которые разлетаются во время детонации. Они запрещены, так как неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий", — признался источник.

Конвенция о кассетных боеприпасах вступила в силу 13 лет назад, ее подписали 123 государства. При этом Украины, США и россии в списке подписантов нет.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в США дали четкий ответ насчет того, будут ли американские войска отправлены в Украину.