Такими оккупантов еще не били: ВСУ получат на вооружение САУ турецкого производства (фото, видео)

Эти САУ были разработаны на основе южнокорейской K-9 Thunde

В ближайшее время на вооружении ВСУ должна появиться турецкая САУ T155 Firtina.

Об этом недавно в интервью "Укринформ" заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, такие САУ на войне в Украине еще не применялись. При этом он не стал раскрывать сроки поставок вооружения. Также ничего не сказал Громов и о количестве САУ, которые получат наши военные.

Характеристики T155 Firtina

Эти 155-мм установки были разработаны на основе южнокорейской K-9 Thunder. Несмотря на это, Firtina не считается лицензионной копией азиатского "брата", так как в Турции она получила множество изменений.

В частности, турецкие разработчики установили на нее отечественную башню, заменили часть шасси и электронные системы, сообщает Defense Express.

155-мм пушка имеет длину ствола в 52 калибра. Стреляет Т155 Firtina боеприпасом MOD 274 НЕ, дальность поражения цели может достигать 40 км.

Турецкая САУ может совершать 6 выстрелов в минуту. Также у нее есть опция, при которой наносятся 3 выстрела за 15 секунд. Боекомплект установки Firtina — 48 выстрелов.

По состоянию на 2022 год турецкая армия Турции имела около 310 единиц Т155 Firtina.

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